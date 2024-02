Barcellona | Xavi | “Sorprendente il cambio di allenatore del Napoli | vedremo come giocheranno”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il ritorno agli ottavi di finale è una motivazione importante per noi, ci spinge ad andare ai quarti della competizione più importante. Domani vogliamo vincere ma siamo consapevoli che è una sfida senza favoriti, siamo al 50% noi e il”. Lo ha detto il tecnico delHernandez, alla vigilia del match di Champions League al Maradona. “Abbiamo preparato la partita e dovremo far vedere quello su cui abbiamo lavorato – ha detto-, possiamo fare un grande match davanti a unche ha cambiato l’in modo. Avranno avuto i loro motivi. Ma Calzona conosce, ha lavorato qui e per noi non è facile preparare la sfida, col nuovonon sai che squadra ...