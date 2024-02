Barcellona | Xavi | “Sorprendente il cambio di allenatore del Napoli Non ci sono favoriti”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Domani dovremo mostrare tutto quel che abbiamo preparato, cii presupposti per fare una grande partita contro unche ha cambiato l’in maniera”. Lo ha detto il tecnico delin conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League contro il. Calzona “è un tecnico che ha già allenato la squadra – spiega –, non sarà facile, perché non sappiamo come approcceranno al match, da parte nostra dobbiamo fare le cose bene in attacco e in difesa. Giochiamo contro la vincitrice dello scudetto, soprattutto contro i tre attaccanti come Politano, Kvaratskhelia e Osimhen”, ha aggiunto. “Non ci, sarà il campo a parlare. Lo vedremo domani. ...

