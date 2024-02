Barcellona | De Jong | “Siamo molto carichi”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Frenkie Deha aperto la conferenza stampa pre-match. Domani sera alle 21.00 ilaffronterà il Napoli al Maradona per gli ottavi di finale di Champions League. Alle 18.29 ha preso parola il calciatore azulgrana. Di seguito le sue parole. Desul suo futuro “Futuro? La verità è che ultimamente sono un po’ arrabbiato per tutto ciò che la stampa scrive. Vengono scritte molte cose che non sono vere e non riesco a capirne il motivo. Alcuni giornalisti dicono cose non vere, delle bugie, e non so perché non vi vergogniate a dire determinate cose. Mi sto irritando un po’”. Desulla partita “perché sono due anni che non arriviamo a questa fase, c’è gran voglia di scendere in campo” Sul rinnovo del contratto “Parlate ...