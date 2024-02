Barcellona | De Jong furioso in conferenza stampa | “Scrivete cose false Non vi vergognate?”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Recentemente mi sono innervosito. Sono incazzato con quello che scrive lain generale, escono tanteche non sono vere. Non riesco a capire perché. Non vi?”. Lo ha detto il centrocampista del, Frenkie deinalla vigilia della sfida contro il Napoli nell’andata degli ottavi di Champions League. “Le informazioni arrivano dal club? Non posso dirlo perché non lo so. Spero di no. So che tantevengono inventate perché lescritte non sono vere. Lo state facendo in generale con tanti giocatori e allenatori”. C’è spazio anche per un commento sugli avversari: “Hanno una squadra con molta qualità, quest’anno stanno faticando un po’ di più ma sono riusciti ad arrivare agli ottavi”. ...