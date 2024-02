(Di martedì 20 febbraio 2024) L'attrice australiana vorrebbe che il lungometraggio di Greta Gerwig non finisca presto nel dimenticatoio. A distanza di parecchi mesi dall'uscita nelle sale,rimane uno dei film maggiormente al centro dei dibattiti legati al cinema e la sua protagonista,, spera che il film sia apprezzato anche negli anni a venire.è candidata all'Oscar per il miglior film in quanto produttrice del lungometraggio diretto da Greta Gerwig. Qualche settimana fa è scoppiata la polemica intorno alla mancata candidatura dicome attrice e di Greta Gerwig come miglior regista ai prossimi premi Oscar. La speranza di"L'obiettivo è sempre che un film resista alla prova del tempo. E …

Come trasformarsi da Barbie a Regina Mida mutando in metallo prezioso ogni cosa che tocca? Lo sa bene Margot Robbie : il suo prossimo film è stato ... (milleunadonna)

Barbie, Margot Robbie:'Spero venga ricordato per decenni': A distanza di parecchi mesi dall'uscita nelle sale, Barbie rimane uno dei film maggiormente al centro dei dibattiti legati al cinema e la sua protagonista, Margot Robbie, spera che il film sia apprezzato anche negli anni a venire. Margot Robbie è ...

'Donne sullo schermo', doppia proposta del Gruppo Terziario Donna: Giovedì 7 marzo verrà presentato 'C'è ancora domani', diretto e interpretato da Paola Cortellesi, mentre venerdì 8 marzo sarà la volta di 'Barbie' (regia di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan ...

America Ferrera, l'imbarazzante retroscena sull'incontro con Leonardo DiCaprio: "Spero che non lo scopra!": L'attrice si è poi rivolta alle 'incomparabili Greta Gerwig e Margot Robbie ' (rispettivamente ...per aver avuto fiducia in lei ad averla scelta per rappresentare l'intera razza umana in Barbie Land '.