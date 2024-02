Barbie | Billie Eilish | Il film ci ha permesso di essere sinceri

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 febbraio 2024) La cantante candidata all'Oscar per la canzone diha mostrato gratitudine per Greta Gerwig.potrebbe vincere il suo primo Oscar tra pochi giorni quando verranno assegnati gli Academy Award a Los Angeles. La cantante è stata candidata insieme al fratello Finneas O'Connell per la miglior canzone con What Was I Made For?, inserita nella track list didi Greta Gerwig. "La canzone ci hadionesti in un modo che non credo avremmo potuto fare se non fosse stata come un incarico. È stato un periodo buio della vita e un periodo molto poco ispiratore e molto privo di eccitazione e speranza per il futuro" ha dichiarato. L'importanza …