Banconote rovinate o fuori corso | ecco che cosa fare

(Di martedì 20 febbraio 2024) Esiste una specifica procedura per sostituiredanneggiate o non più in uso. I consigli dell'Unione nazionale consumatori

Consumi, cosa fare con le banconote rovinate o fuori corso: la guida: L'Unione nazionale consumatori offre una serie di consigli sulla procedura da seguire per sostituire dei soldi danneggiati o che non sono più in uso. Il primo suggerimento è fare attenzione quando si ...

Banconote rovinate o fuori corso, ecco il vademecum per cambi e conversione in euro: Non tutto è perduto ed esiste una specifica procedura per ottenere il cambio in caso di banconote rovinate o strappate. Occorre tenere in considerazione che vi sono varie tipologie di banconote ...

Polizia Stradale, assolti 9 agenti dopo otto anni di gogna: "Vite rovinate": Gli imprenditori sostenevano di aver sganciato banconote da dieci e venti euro. Ma, come detto, tutti i capi di imputazione mossi dalla procura sono state smontati. ANCHE LE MICROSPIE Un'indagine ...