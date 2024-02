Banconote da 200 euro nascoste a Roma | cash drop

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arriva anche ail trend del “” (denaro lasciato cadere), la caccia al tesoro, challenge già virale negli Usa e popolare anche in India. È una tendenza già in uso sui tra gli influencer, i piccoli imprenditori digitali e gli artisti social, quella di lasciare regali in luoghi nascosti della città, come una copia di un libro, di un disco, bustine regalo per promuovere il proprio prodotto e farsi conoscere tramite Instagram o TikTok. Ma nella sua versione “trap”, quella che sta prendendo piede nella Capitale, in palio ci sarebbero soldi,da 50 fino 200. L’iniziativa è del canale Instagramche conta oltre 28mila followers. Ma chi c’è dietro questa iniziativa e quali sono i posti in cui vengono lasciate? Potrebbe ...