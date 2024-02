Ballando con le stelle | è morto Robin ‘Bobby’ Windsor | addio al danzatore della versione inglese del programma tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è spento a soli 44 anni, ex ballerino professionistadicon le. A darne notizia è la compagnia di danza da lui fondata, Burn the Floor, che sui social scrive così: “La famiglia Burn the Floor ha perso uno dei suoi membri fondatori,“Bobby”, tragicamente scomparso. Un lavoratoreBTF, ha ballato con noi per vent’anni, tra Broadway, il West End e in tutte le nostre folli avventure in giro per il mondo. La sua splendida immagine insieme a Jessica Raffa ha definito la nostra azienda, colorata, estrema e sensuale. Il suo talento, attitudine, energia e personalità hanno contribuito a creare la reputazione sul palco di Burn the Floor. Lascia un vuoto ...