BAFTA | allontanto un ' burlone dei social media' dal palco | Stiamo prendendo la cosa molto seriamente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 febbraio 2024) Inatteso imprevisto durante la serata dedicata ai più importanti premi britannici legati al mondo dello spettacolo. British Academy of Film and Television Arts ha dichiarato pubblicamente di aver presol'imprevisto accaduto durante la serata di premiazione domenica sera, quando una persona conosciuta suisi è intrufolato per scherzo nel corso della cerimonia ed è salito suldurante il discorso di premiazione di Christopher Nolan, ascoltando a pochi passi dal regista. L'uomo, vestito con completo nero e cravatta si è fermato accanto al team di Oppenheimer, in quel momento composto da Nolan insieme ai produttori Emma Thomas e Charles Roven e al protagonista Cillian Murphy mentre ricevevano il premio al miglior film. Nonostante …