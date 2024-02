Bacio tra Heidi e Romeo Veshaj al GF Vip albanese – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Già alcune settimane fa, nella Casa del Grande Fratello Vip, i telespettatori avevano notato un avvicinamento traBaci e, cantante 28enne molto conosciuto in Albania. In queste ore, tra i due concorrenti è finalmente scattato iltraal GF VipBaci, già in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.