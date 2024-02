Baby gang contro gli autisti | Caroccia | “Solidarietà ai dipendenti Non abbasseremo la guardia”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fiumicino, 20 febbraio 2024- L’Assessore all’Edilizia, Trasporti e Ater del Comune di Fiumicino, Angelo, si è recato Sabato mattina presso il capolinea dei bus in Via Foce Micina per attenzionare la situazione relativa agli episodi di violenza nei confronti degli. “In seguito a diverse segnalazioni arrivate ai nostri uffici anche dal nostro delegato ai trasporti Flavio Rulli, sono sceso in campo per dimostrare la miaaiTrotta e per lanciare un chiaro messaggio: gli atti perpetrati da alcunedel Territorio non sono ammissibili. La collaborazione dell’Amministrazione Comunale con le forze dell’ordine ha fatto si che lo scorso weekend venisse messa in campo un’operazione in borghese da parte dell’Arma dei Carabinieri” ha dichiarato ...