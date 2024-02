Azzurri | tendenza positiva Finotto | la scelta giusta | Ho preferito la Carrarese per la qualità del gruppo»

(Di martedì 20 febbraio 2024) CARRARA Non è stato un gol dell’ex ma quasi quello segnato da Mattiaall’Ancona dato che a gennaio l’attaccante sembrava promesso sposo della società dorica. Poi, nell’ultimo giorno di mercato, è cambiato tutto. "Non c’è niente di particolare da dire – ha spiegato a fine partita il giocatore veneto ai cronisti adriatici che lo incalzavano –. Ho ricevuto proposte concrete quasi in contemporanea da entrambe le squadre e alla fine ho scelto la. Ho avuto la fortuna di poter scegliere tra due belle piazze, ne sono consapevole, ed hoCarrara. L’ho preferita per tanti motivi tra cui la posizione in classifica, l’impressione che mi ha fatto la squadra e la volontà dimostrata dalla dirigenza nel prendermi". Sono state parole al miele quelle rivolte daalla sua nuova società che ...

De Laurentiis rischia l'etichetta di nuovo Zamparini ma stavolta ha fatto bene: ...il Barcellona e poi pregare per un sorteggio clemente ai quarti di finale che consenta agli azzurri ...ulteriori costi e sperare che col rientro di Osimhen la squadra possa invertire la tendenza. L'...

Bafta 2024: i capelli raccolti di Emma Stone e delle altre star -: ...nero per valorizzare i grandi occhi azzurri e rossetto scarlatto per dare risalto alla pelle di porcellana. BAFTA 2024, i look delle star sul tappeto rosso guarda le foto Margot Robbie, la tendenza ...

Rachel cut: il taglio perfetto per capelli scalati dinamici e voluminosi: ... rendendolo una scelta estremamente cool e di tendenza per la stagione fredda. Rachel Cut, il ... IT Sanremo 2024, sfida capelli azzurri: chi vincerà tra Loredana e Rose - DonneMagazine.it Frangia ...