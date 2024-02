Avvocato Thiago Motta | 'Juve | Milan o PSG? Difficile rifiutare un top club Con Ibra sono amici | ecco a cosa direbbe no'

Tutti aspettano il calo del Bologna che intanto vince sempre e sale al quarto posto: Thiago Motta, il procuratore: "Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori" L'avvocato Dario Canovi, storico procuratore dell'allenatore del Bologna Thiago Motta, ...

Alessandro Impagnatiello, in aula mostrano il corpo di Giulia: lui comincia a singhiozzare ed abbassa lo sguardo: ...della sua fidanzata Giulia Tramontano da lui uccisa mentre era incinta di 7 mesi di Thiago, il loro ... L'altro avvocato, Giovanni Cacciapuoti, ha spiegato che se Impagnatiello piange in aula non svolge ...

Thiago Motta: "Non costruiamo dal basso per estetica ma per mettere in difficoltà gli avversari": Thiago Motta, il procuratore: "Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori" L'avvocato Dario Canovi, storico procuratore dell'allenatore del Bologna Thiago Motta, ...