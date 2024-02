Autonomia | Staiano | “Lo spacca-Italia è grave ll Sud attivi la vigilanza critica”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lo scontro può arrivare al Quirinale dopo la tensione in piazza di venerdì scorso. Vincenzo De Luca si appella al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo gli insulti tra lui e Giorgia Meloni. Così l’differenzia e il Mezzogiorno infiammano il dibattito politico, mentre Pd, Movimento 5 Stelle, le sigle della sinistra e la società civile lanciano nuove iniziative contro la riforma voluta dalla Lega di Matteo Salvini e dalla maggioranza di governo. “Ma la questione meridionale, questione storica, è negata e banalizzata”, dice Sandro, professore ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. Professore, siamo reduci da un dibattito sul Mezzogiorno nato dal Festival di Sanremo. “È un segno dei tempi che il dibattito pubblico si svolga in sedi come un festival musicale ...