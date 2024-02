Auto elettriche | l’Italia il fanalino di coda in Europa

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Crescono nel mondo le vendite dima in Italia le BEV sembrano non decollare, anzi. Rappresentano una quota di mercato del 4%,è ildiinnelle vendite di. Le stazioni di ricarica si stanno diffondendo, nelle grandi città ricaricare un’elettrica non è più