Auto e armi | il pericoloso scambio di regali tra Putin e Kim Jong Un

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha regalato al dittatore nordcoreano una vettura per "uso personale" mentre KimUn arma la Russia in guerra contro l'Ucraina. Le relazioni tra Mosca e Pyongyang registrano un nuovo salto di livello

Il regalo di Putin all'amico Kim Jong - Un: una limousine russa come la sua (in barba alle sanzioni): ...e sudcoreana hanno ripetutamente affermato in questi mesi che il Nord sta spedendo a Mosca armi da ... Al rispettato compagno Kim le auto di lusso piacciono parecchio. In garage ne ha diverse. Di recente ...

Corea del Nord. Putin omaggia Kim con una limousine: Il dispaccio della Kcna non ha descritto l'auto o le modalità di spedizione dalla Russia, ma è nota ... Il Cremlino non ha negato n confermato l'uso di armi di fabbricazione nordcoreana, mentre il Nord ...

