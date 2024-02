Autisti di Scuolabus Positivi alla Cocaina | Patenti Ritirate e Denunce

(Di martedì 20 febbraio 2024) Teramo - Duedisono stati scoperti risultaredurante controlli condotti dPolizia Stradale di Teramo. L'operazione, finalizzata a garantire la sicurezza nei trasporti scolastici, ha portato al ritiro delledi entrambi gliloro denuncia per guida in stato di alterazione causata dall'assunzione di stupefacenti. L'azione investigativa, condotta dSquadra di Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Teramo, ha coinvolto il controllo delle dotazioni degli automezzi oltre alle condizioni psicofisiche dei conducenti. È stato durante quest'ultima fase che gli agenti hanno rilevato, in due circostanze separate, la presenza di sostanze ...

Teramo: conducenti di scuolabus in stato di alterazione per uso di droga, 2 denunce: Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, gli operatori di Polizia, utilizzando appositi precursori, hanno accertato in due occasioni, che gli autisti di scuolabus di due comuni della provincia di ...

GUIDANO LO SCUOLABUS DOPO AVERE PRESO COCAINA: POLSTRADA DI TERAMO DENUNCIA DUE AUTISTI: TERAMO - Due autisti di scuolabus sono stati denunciati dalla Polizia stradale per essere stati sorpresi alla guida dopo aver assunto cocaina in provincia di Teramo. Lo comunica la Questura. Il risultato dei primi ...

Alla guida degli scuolabus sotto l'effetto della cocaina, denunciati due autisti: Teramo. Nelle ultime settimane , personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo , nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della ...