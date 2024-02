Autisti di scuolabus positivi alla cocaina | patente ritirata e segnalazione alla Magistratura

Teramo: conducenti di scuolabus in stato di alterazione per uso di droga, 2 denunce: Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, gli operatori di Polizia, utilizzando appositi precursori, hanno accertato in due occasioni, che gli autisti di scuolabus di due comuni della provincia di ...

GUIDANO LO SCUOLABUS DOPO AVERE PRESO COCAINA: POLSTRADA DI TERAMO DENUNCIA DUE AUTISTI: TERAMO - Due autisti di scuolabus sono stati denunciati dalla Polizia stradale per essere stati sorpresi alla guida dopo aver assunto cocaina in provincia di Teramo. Lo comunica la Questura. Il risultato dei primi ...

