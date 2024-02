Auletta | dalla prossioma Pasqua fruibile il ponte Massa Vetere

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDi nuovo, entro la prossima, il’ (situato tra il km 8,351 ed il km 9,795) lungo la strada statale 19TER “Dorsale Aulettese”. Lo comunica l’Anas in una nota stampa in cui si sottolinea, tra l’altro, che l’apertura sarà resa possibile in virtù sia di un sensibile incremento di uomini e mezzi sia per la rimodulazione del programma lavori ance da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Nella stessa nota, Anas conferma anche la già annunciata riapertura, sempre strada statale 19TER, del‘Ficarola’ (situato tra il km 10,920 ed il km 11,140) entro la fine di questo mese, sempre a senso unico alternato. Nel corso del prossimo mese di settembre, poi, superato il periodo estivo nel quale la circolazione sarà garantita, si ...

Ordine del giorno: Summer Knights, no al lavoro sottopagato: Tenuto conto che in base alla documentazione fornita, solo in data 19/02/024, dalla Fondazione Teatro Verdi il costo per il personale per il Summer Knights nella edizione del ... Francesco Auletta " ...

Mozione: Solidarietà ad Ilaria Salis: ... e che tali richieste, mai sostenute dall'Ambasciata italiana a Budapest, sono state respinte dalla ... Francesco Auletta " Diritti in comune: Una città in comune " Unione Popolare

Manifesti antiabortisti in città, Auletta: 'Inviata una diffida al Comune affinché li rimuova': Auletta sottolinea: 'Sono comparsi manifesti in città raffiguranti un feto, accompagnato dalla frase '9 biologi su 10 mi riconoscono come essere umano. E tu'. Le posizioni dell'associazione (e dei ...