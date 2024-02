Attentato Bruxelles | perquisizioni in Italia | indagini su cerchia virtuale attentatore

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) –in atto, in gran parte d’, nei confronti di 18 persone di origine nordafricana nell’ambito degli approfondimenti investigativi scaturiti dall’didel 16 ottobre scorso, dal tunisino Abdesalem Lassoued. Approfondimenti avviati fin da subito con la polizia belga e gli organismi di Europol, che hanno consentito di fare piena luce sui contatti mantenuti indell’autore dell’attacco terroristico, come noto rimasto nel nostro Paese dal 2012 al 2016. I diciotto sarebbero appartenenti allarelazionaledel tunisino e sono dimoranti nelle province di Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine. In particolare, i destinatari dei ...