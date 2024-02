ATP Los Cabos | Matteo Arnaldi esce di scena al primo turno | Max Purcell vince in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non arrivano buone notizie per il tennis italiano da Los(Messico). Sul cemento centroamericano(n.41 del ranking) è stato sconfitto neldall’australiano Max(n.51 ATP) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Il ligure ha pagato la poca efficacia del proprio servizio nel corso della partita e spesso il suo avversario si è trovato nelle condizioni di colpire, creando lo strappo decisivo. Sarà quindia proseguire e ad affrontare nel secondoilnte della sfida tra il tedesco Koepfer e il portoghese Borges. Nelset il tennista italiano si trova a fronteggiare da subito una palla break, ma la cancella ai vantaggi. Il fondamentale della ...