Atp Los Cabos 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 20 febbraio con Cobolli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il, glie l’diall’Atp 250 di Losper la giornata di20. Prosegue il torneo in Messico e dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi le speranze azzurre sono riposte in Flavio, che scenderà in campo contro il nipponico Yoshihito Nishioka in un match certamente non semplice. Sul camp ocentrale spazio alle wild card, dai due tennisti di casa Escobedo e Pacheco Mendez all’argentino Diego Schwartzman, che prova a uscire da una crisi senza fine. Di seguito l’di. ESTADIO MEXTENIS Ore 00:00 – (WC) Escobedo vs (8) Thompson a seguire – (WC) Schwartzman vs (Q) Nava Non prima delle 04:00 – Vukic vs (WC) Pacheco Mendez GRANDSTAND Ore 00:00 – (6) ...