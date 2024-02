ATP Los Cabos 2024 | Daniel Evans sorprende Roman Safiullin | gran rimonta di Kokkinakis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un lungo lunedì ha aperto il tabellone principale dell’ATP 250 di Los, in Messico. Purtroppo per il tennis italiano è arrivato un risultato negativo da parte di Matteo Arnaldi contro Max Purcell, ma domani notte scenderà in campo Flavio Cobolli opposto a Yoshihito Nishioka. Il match più atteso della giornata era quello fra Thanasie Jack Draper e a sorpresa è stato il giocatore australiano a imporsi. Il classe 1996 di Adelaide aveva vinto una sola partita in tabellone principale quest’anno e hato vincendo 6-4 al terzo. Il britannico ha avuto la possibilità di servire per il match, non sfruttandola perdendo il game a quindici. Quindi nel terzo è girata l’inerzia a favore dell’australiano.nte anche la vittoria disu...