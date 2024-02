Atp Los Cabos 2024 | Arnaldi out al debutto | Purcell passa in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Battuta d’arresto all’esordio per Matteo, che va fuori al primo turno dell’ATP 250 di Los. Il tennista sanremese nella notte italiana è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dall’australiano Max, testa di serie numero sette del tabellone, dopo 2h e 31? di partita. Un match in cui l’azzurro – che era stato sconfitto dall’avversario anche nel primo scontro diretto giocato lo scorso anno in Australia – nonostante i 7 aces si è trovato a fronteggiare ben 10 palle break, perdendo in totale cinque volte la battuta. La trasferta oltreoceano dell’azzurro proseguirà ora con il torneo di Acapulco, ultimo appuntamento prima di Indian Wells e Miami. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA –è immediatamente costretto ad annullare una palla break nel game d’apertura, ma dopo ...