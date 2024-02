Atp 500 Rio de Janeiro | Alcaraz | “Devo migliorare a livello mentale | contento per le vittorie di Sinner”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Ci sono cose darispetto a Buenos Aires. Colpisco molto bene la palla e penso di essere in buona forma, maimparare a gestire meglio alcune situazioni”. Queste le parole di Carlos, a poche ore dal debutto nel 500 di Rio decontro Monteiro. “essere più cinico quando ho palle break. Penso che questa sia la cosa più importante che. Questa è una stagione molto importante. Oltre agli Slam e ai Masters 1000 ci saranno anche le Olimpiadi a Parigi”. Lo spagnolo si è poi soffermato sul grande avvio di stagione di: “Sono moltodi come vince i tornei. Se lo merita, lavora sodo per questo, ora è al suomigliore. SportFace.

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 19 a ... (digital-news)

Jannik Sinner sa solo vince re in questo 2024 e dopo gli Australian Open, conquista il suo primo titolo a Rotterdam: l'azzurro ha battuto in finale ... (digital-news)

Atp Los Cabos - Matteo Arnaldi subito fuori. Carlos Alcaraz debutta stasera a Rio: A Rio de Janeiro esordio vincente per Cameron Norrie A Rio de Janeiro si gioca un torneo Atp 500 sulla terra battuta . In prima giornata Cameron Norrie ha iniziato bene la difesa del titolo ...

Tennis: Torneo Rio. Avanzano Norrie, Cerundolo e Djere: Buona la prima sulla terra brasiliana anche per Ramos - Vinolas, Ofner subito eliminato RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Cameron Norrie avanza al secondo turno (ottavi) del "Rio Open" (ATP 500 - montepremi 2.100.230 dollari) di scena sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro. Il tennista britannico, testa di serie numero 2, ha superato all'esordio per 6 - 3 6 -...

La vittoria di Sinner a Rotterdam sbanca in TV: 710 mila spettatori medi in pay!: Un altro successo , azzurro e in tv, per il grande tennis firmato Sky : ieri la finale ATP 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Alex De Minaur , in onda dalle 15.30 su Sky Sport , con la telecronaca ...