Athletic-Girona fermo per emergenza medica in tribuna

Le partite di oggi, lunedì 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 19 febbraio 2024: Girona - Athletic Bilbao per la zona Champions, sfida salvezza tra Everton e Crystal Palace e in campo anche la Serie C E' un lunedì 19 gennaio che dà il via ad una settimana piena zeppa di ...

Calcio in tv oggi: programma del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: In Liga si gioca Athletic Bilbao - Girona. L'Athletic Bilbao viene dalla sconfitta esterna per 2 - 1 contro il Valencia ed é quinto con 46 punti. Il Girona é reduce dalla sconfitta esterna per 4 - 0 ...

Pronostici calcio di oggi, consigli del 19 febbraio 2024 - Calciomagazine: Athletic Bilbao - Girona 1 (ore 21) Posticipo della ventiquattresima giornata di Liga. L'Athletic Bilbao viene dalla sconfitta esterna per 2 - 1 contro il Valencia ed é quinto con 46 punti. Il Girona ...