Assange | pronta l’estradizione negli USA | rischia oltre 100 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 L’Alta Corte di Londra, dopo aver accolto il ricorso degli Stati Uniti contro la sentenza del tribunale penale di Londra, dovrà decidere sulStati Uniti di Julian. Per il fondatore di Wikileaks, assente in aula perché malato, questa rappresenta l’ultima possibilità per non finire nelle mani delle autorità statunitensi. Dovrebbe scontare una pena di 175in undi massima sicurezza. L’udienza Il 20 e il 21 febbraio ci sarà un’udienza di due giorni per valutare il permesso di presentare ricorso contro la decisione risalente al 2022 dell’allora ministra dell’Interno, Priti Patel, che aveva dato il via libera al, oppure se dare l’ok alla consegna diche potrebbe avvenire in ...