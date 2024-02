Assange | Negri | “Abbiamo un obbligo morale e professionale verso di lui Gli Usa si accaniscono perché vogliono un capro espiatorio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Come inviato di guerra per tanti anni per il Sole 24 Ore, sono stato in Afghanistan, in Iraq e in tanti posti dove Wikileaks, fondata danel 2005, portava delle informazioni. Credo che in quel decennio quasi nessuno di noi inviati di guerra abbia scritto un pezzo senza aver attinto almeno una volta alle informazioni di Wikileaks, che ci illuminava sulla situazione che avevamo di fronte. C’è quindi unper tutti coloro che sono e sono stati inviati di guerra: quello di avere più di un occhio di riguardo sulla vicenda di Julian“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Effetto Giorno (Radio24) dall’editorialista del Manifesto Albertosulla vicenda di Julian, il cofondatore di Wikileaks che dal 2019 si trova ...