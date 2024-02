Assange | Londra decide il suo destino L’Amministrazione Biden lo vuole in galera

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ore decisive per la vita di Julian, australiano di 53 anni, in carcere ada 5 anni. Si svolge fino al 21 febbraio un’udienza speciale presso l’Alta Corte britannica perre una volta definitivamente sull’estradizione dell’imputato negli Usa, dove lo si accusa di spionaggio e dove rischia una pena massima di 175 anni di. Il giornalista e attivista, fondatore della piattaforma online WikiLeaks, ha svelato al mondo crimini di guerra americani in Iraq e Afghanistan negli Anni Duemila tramite la divulgazione di migliaia di documenti segreti deldegli Stati Uniti. I giornalisti di WikiLeaks, nata nel 2006 con l’obiettivo di raccogliere e divulgare carte e notizie su “comportamenti non etici” di Governi e aziende di tutto il mondo, avevano ricevuto e pubblicato nel ...