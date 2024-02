Assange | anche il padre alla manifestazione fuori dall' Alta Corte di Londra

(Di martedì 20 febbraio 2024) All'disi tiene l'udienza sull'estradizione di Juliannegli Stati Uniti. Decine di persone hanno protestatodal tribunale, chiedendo la libertà per il fondatore di Wikileaks. Ildi, John Shipton si è rivoltofolla. L'imputato non partecipa né di persona né da remoto. Uno dei legali del blogger ha spiegato chenon sta bene e non può quindi presenziare all'udienza. "Il signorha chiesto il permesso di partecipare e noi glielo abbiamo concesso", ha spiegato uno dei giudici, Victoria Sharp.

Mobilitazione anche a Milano martedì alle 17.00 davanti al consolato britannico in piazza del Liberty per Julian Assange , sulla cui estradizione ... (ilgiorno)

Assange non va in tribunale per l'appello finale, non sta bene: Assange è accusato di aver pubblicato circa 700mila documenti riservati relativi alle attività ... La moglie dell'attivista, Stella, ha ribadito anche ieri che il caso è 'destinato stabilire in sostanza ...