Asl replica a Mencarelli | Gli ambienti per Diabetologia sono consoni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Trasferimento di, Asl risponde alla pentastellata di Massa, Luana, la quale si era detta preoccupata dall’operazione. La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, chiedeva chiarimenti maggiori in particolare sul destino dei pazienti chiamati a visite di controllo. La pentastellata parlava, in particolare, di "angusti e poco accoglienti con una sala d’attesa notevolmente più piccola dell’attuale". "In merito alla preoccupazione per i pazienti diabetici espressa dalla coordinatrice provinciale M5S Luana, l’azienda Usl Toscana nord ovest evidenzia che tutte le assegnazioni di spazi ai servizi e ambulatori del monoblocco e strutture mobilistate concordate con i professionisti, tenendo conto delle specifiche necessità assistenziali". "In ...

Piazza 40 Martiri, Tasso 'Giardini non saranno toccati' - Lavori ex ospedale rallentati da nuovi reperti romani: ...ospedale " il cui rapporto contrattuale con impresa ed esecuzione dei lavori riguarda Regione e Asl ... Goracci , in sede di replica, ha parlato invece di una " minima impalcatura da 70 mq verso il ...

'Mio padre rimandato a casa in pericolo di vita dall'ospedale'. La Asl: 'Paziente dimesso in condizioni di stabilità clinica': La versione della Asl 'Trattasi di paziente con patologie croniche dimesso in data 13 febbraio 2024 condizioni di stabilità clinica, dopo l'ultimo ricovero iniziato il 27 dicembre 2023 (accesso in ...

Il gioco delle tre carte che fa ararabbiare Save Sardaro: Lo ha fatto parlando di una decisione arrivata dopo " un accordo tra Asl e sindacati di categoria, ... Che ha accusato Necci di avere proposto una replica " confusa e imprecisa "; perché " motiva la ...