Asl | il centro direzionale si trasferisce in via Calamandrei

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – Da giovedì 22 febbraio inizia il trasferimento degli uffici delAsl dalla palazzina di via Curtatone alla struttura di via173. I trasferimenti inizieranno per settori e si protrarranno fino a lunedì 26 febbraio. Rimarranno, invece, nella sede di via Curtatone 54 l’ufficio Urp Relazioni con il Pubblico (al piano terra), l’Area prenotazioni e pagamento prestazioni, il Dipartimento CTS del Territorio. L’ufficio Protocollo si trasferirà in viail 22 febbraio. I servizi presenti nella palazzina accanto, al numero 56 di via Curtatone, invece, non saranno interessati dal trasloco: pertanto rimangono nella palazzina ex maternità la Medicina Legale (invalidità e patenti) e i servizi di Ufsma e Ufsmia e tutti gli altri uffici presenti nella struttura. ...