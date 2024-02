ASL Caserta | autismo | corso di formazione per genitori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 20 febbraio 2024) Aversa. Il 23 e 24 Febbraio 2024 avrà luogo presso la sede di Aversa in Via Santa Lucia n. 81 (Monoblocco A – Aula Magna) il secondoParent Training “In Famiglia 2” rivolto aidei bambini della fascia d’età da 7 a 12 anni, che fa seguito aldi Parent Training per la fascia d’età 0-6 anni, in applicazione della delibera aziendale n.1128 del 21.06.23. È in programmazione, inoltre, ilper la fascia di età 13-18 anni. La finalità delè quella di fornire aidei bambini con ASD elementi di conoscenza dell’e strategie educative d’intervento, le giornate formative infatti saranno di tipo teoriche (lezione didattica) ed esperienziali (laboratori- discussione casi- gruppi di lavoro); saranno trattati argomenti quali ...