Ascolti tv lunedì 19 febbraio | chi ha vinto tra Il Grande Fratello e Gloria

(Di martedì 20 febbraio 2024) Glitv di192024: chi hala sfida in termini ditra Rai Uno con la prima puntata della fictione Canale 5 con un nuovo appuntamento del. Tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, il palinsesto ha messo di fronte “ Gloria ” su Rai 1 e “ Grande Fratello ” su Canale 5: chi ha vinto ? Anche oggi prosegue come ogni giorno ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 19 febbraio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 19 febbraio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

Buon compleanno Rossini! Un calendario di appuntamenti a Lugo per festeggiare il maestro nato il 29 febbraio: Lunedì 26 febbraio , nella sala della Musica della biblioteca Trisi dalle 17 alle 19: 'Il genio in fuga', un laboratorio di disegno in crescendo a partire da scarabocchi e ascolti. Con Massimiliano ...

Sinner fa un 'bottino' a Rotterdam. Ecco il crescendo ascolti su Sky - Primaonline: ...ha battuto in finale l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7 - 5 6 - 4 e da lunedì 19 ... Una progressione costante fino a Raonic e Griekspoor Ma vediamo la progressione degli ascolti nel ...

La Corte internazionale di giustizia esaminerà le argomentazioni sull'occupazione israeliana dei territori palestinesi: Lunedì (19 febbraio) la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite apre una settimana di ... ci sono poche possibilità che il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ascolti le critiche ...