Ascolti tv lunedì 19 febbraio 2024 | Gloria | Grande Fratello | Mad in Italy | Fast & Furious 6 | Auditel e share

(Di martedì 20 febbraio 2024)tv19, ecco i risultati e i datidei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ferro tra Rai e Mediaset: sfida tra la fiction con Sabrina Ferilli,, e il reality condotto da Alfonso Signorini,, vediamo chi l’ha spuntata., la fiction con Sabrina Ferilli – ilcorrieredellacitta.comAnche stasera prosegue la sfida a suon di audience tra le due reti televisive. Arriva il weekend e tutti i riflettori sono puntati sulla fascia prime time. Rai 1 propone un appuntamento che ha trovato grandi consensi da parte del pubblico italiano, La serie televisiva, che dovrà vedersela con, ...

Ascolti tv, il palinsesto ha messo di fronte “ Gloria ” su Rai 1 e “ Grande Fratello ” su Canale 5: chi ha vinto ? Anche oggi prosegue come ogni giorno ... (ilcorrieredellacitta)

Buon compleanno Rossini! Un calendario di appuntamenti a Lugo per festeggiare il maestro nato il 29 febbraio: Lunedì 26 febbraio , nella sala della Musica della biblioteca Trisi dalle 17 alle 19: 'Il genio in fuga', un laboratorio di disegno in crescendo a partire da scarabocchi e ascolti. Con Massimiliano ...

Sinner fa un 'bottino' a Rotterdam. Ecco il crescendo ascolti su Sky - Primaonline: ...ha battuto in finale l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7 - 5 6 - 4 e da lunedì 19 ... Una progressione costante fino a Raonic e Griekspoor Ma vediamo la progressione degli ascolti nel ...

La Corte internazionale di giustizia esaminerà le argomentazioni sull'occupazione israeliana dei territori palestinesi: Lunedì (19 febbraio) la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite apre una settimana di ... ci sono poche possibilità che il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ascolti le critiche ...