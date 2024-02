Sabrina Ferilli - Gloria (US Rai) Nella serata di ieri, Lunedì 19 febbraio 2024, su Rai1 la prima puntata di Gloria ha conquistato 4.039.000 ... (davidemaggio)

Ascolti tv lunedì 19 febbraio 2024 , ecco i risultati e i dati auditel dei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv di lunedì 19 febbraio 2024, com'è andata la prima serata per i programmi in onda nelle reti generaliste? La sfida è stata soprattutto ... (europa.today)

Ascolti tv, Gloria debutta su Rai1 e vince prime time lunedì 19 febbraio: ... mentre al terzo posto si è piazzata Rai3 con 'PresaDiretta' La prima puntata di 'Gloria', la nuova fiction di Rai1 con Sabrina Ferilli, si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri grazie ...

Chi è Gloria, diva sul viale del tramonto interpretata da una super Sabrina Ferilli: Ascolti tv, Gloria fa volare Rai1. La fiction con Sabrina Ferilli stende il Grande Fratello E' partita forte negli ascolti tv , Gloria , la nuova fiction di Rai1 con una Sabrina Ferilli strepitosa (...

Ascolti tv, Iacona non spaventa Porro. Quarta Repubblica batte Presa diretta: Ascolti tv ieri 19 febbraio 2024: Quarta Repubblica invece cresce a 789mila spettatori per il 5,4% di share Rai1 vince negli ascolti tv del lunedì con la prima puntata di Gloria , che ha incollato al video 4.039.000 spettatori pari al 22.7% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.550.000 spettatori ...