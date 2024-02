Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 19 febbraio 2024

(Di martedì 20 febbraio 2024): idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Gloria ha totalizzato 4510 spettatori (22,54% di share) nel primo episodio e 3508 (22,84%) nel secondo; su Canale5 la puntata del Grande Fratello ha avuto 2550 spettatori (share 19,59%). Il film Fast & Furious 6 su Italia1 ha catturato 999 spettatori (5,84%); su Rai2 lo show Mad in Italy si è portato a casa 730 spettatori (4,46%), mentre il programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1047 spettatori (5,17%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 789 spettatori (5,39%), mentre il programma di ...

