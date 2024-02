Ascolti 19 febbraio | quanto ha fatto la 37esima del Grande Fratello

(Di martedì 20 febbraio 2024) Parliamo di. Ilè in onda con la sua 17esima edizione e nel corso dellapuntata è stato svelato l’esito del televoto che ha visto decretare il secondo candidato all’eliminazione: Sergio D’Ottavi. In nomination (è eliminatoria) sono finite tre persone oltre i già nominati Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, ovvero Beatrice Luzzi, Federico Massero e Marco Maddaloni. Lapuntata delha2.550.000 telespettatori pari al 19,6% di share. Su Rai1 la fiction Gloria con Sabrina Ferilli ha totalizzato 4.039.000 telespettatori pari al 22,7% di share.171^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share 2^ puntata: 2.008.000 ...

