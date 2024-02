Arrivano le piogge Ondata di maltempo nel weekend

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Una blanda saccatura si muove sul Mediterraneo centrale portando un po' di instabilità sull'Italia. Attese nelle prossime ore molte nuvole cone acquazzoni sparsi soprattutto al Sud e più localmente sulle regioni del Centro. Deboli nevicate possibili sull'Appennino oltre i 1300-1500 metri. Sul finire della settimana invece generale cambio di circolazione con una vasta e profonda struttura depressionaria che venerdì si posizionerà tra Islanda e Isole Britanniche. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano per il prossimoun'intensa fase diin Italia con, temporali e neve sulle montagne. Molta incertezza invece per la prossima settimana conche potrebbe proseguire ma con sembianze molto più autunnali che invernali. Previsioni per oggi (20 ...