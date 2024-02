Arriva il Pec Day | il Comune di Treviolo rilascia gratuitamente indirizzi Pec

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 febbraio 2024)– L’assessorato all’innovazione deldiorganizza il primo Pec Day, evoluzione dell’iniziativa di successo Spid Day, in programma per sabato 9 marzo e realizzato in collaborazione con l’Associazione Cittadinanza Digitale e l’Associazione MigliorAttivamente. Presso la Sala Consiliare deldi(via Roma, 43, ultimo piano) saranno attivatidi posta certificata Pec, con validità annuale, per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Accedere al servizio è semplice: basterà presentarsi indalle 9.00 alle 14.00 con carta d’identità, tessera sanitaria in corso di validità, indirizzo e-mail (accessibile durante l’appuntamento) e aspettare il proprio turno. La Pec ha 2Gb di spazio e consente ...