“Arriva Hamsik?” | la risposta di Calzona dopo il confronto con De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ andata in scena una lunga riunione tra Francesco, nuovo allenatore del Napoli, e il presidente Aurelio De. I due si sono incontrati all’Hotel Britannique di Napoli. Il tecnico è pronto a scendere in campo per la prima seduta di allenamento in vista della partita di Champions League di mercoledì contro il Barcellona. Alle 19.30 al ‘Maradona’ la prima conferenza stampa. “Vediamo”: è questa ladi Francescoai tifosi del Napoli all’esterno dell’Hotel Britannique sul ritorno di Marek Hansik al fianco del nuovo allenatore. L’ex centrocampista è a Napoli per assistere alla partita contro i blaugrana. Al momento ha declinato l’offerta del presidente De, perchéla carriera da calciatore vive il Slovacchia. L’ex calciatore resta però molto ...