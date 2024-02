Arresto cardiaco improvviso | morto Andreas Brehme | aveva 63 anni

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lutto nel calcio tedesco e non solo. Èall'età di 63, campione del mondo con la Germania a Italia '90 e grande protagonista delle vittorie dell'Inter di fine'80. Secondo quanto riportano i media tedeschi, l'ex calciatore è deceduto nella notte a Monaco di Baviera...

Morto a 63 anni Andy Brehme, ex campione dell'Inter: Lutto nel mondo del calcio: Andy Brehme, campione del mondo con la Germania a Italia '90 e protagonista nelle vittorie dell'Inter a fine anni '80, è morto a 63 anni per un arresto cardiaco a Monaco di Baviera. Grande commozione in tutta la Germania. Arrivato all'Inter nel 1988 partecipò alla vittoria dello scudetto dei record di Giovanni Trapattoni nella stagione del ...