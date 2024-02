Arrestato uno scafista ad Ancona | sbarcò un anno fa | accusato di immigrazione clandestina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - Alle prime luci dell'alba, un'operazione congiunta tra la sezione investigativa di, il servizio centrale operativo e la Squadra mobile di Ascoli, supportata dalla Questura ascolana, sotto la supervisione della Procura distrettuale di, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona straniera individuata come responsabile di. The ship Geo Barents of Doctors without borders, with 38 migrants on board from Morocco and Bangladesh, enters the port of, Italy, 15 June 2023. The health authorities will board for the usual checks before starting the landing operations. Migrants, according to initial information, should all be welcomed in facilities in the Marche ...