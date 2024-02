Arpino di Casoria | la casa piena di droga | anche nel frigorifero | arrestati padre e figlio

(Di martedì 20 febbraio 2024)di(Napoli), 20 febbraio 2024 – Oltre 60 chili diin. Avevano talmente tante buste di marijuana e panetti di hashish da riempire decine di sacchetti della spesa, finoa dover usare ilper nasconderli. I carabinieri della stazione didihanno arrestato per detenzione dia fini di spacciodi 62 e 25 anni, entrambi incensurati. La perquisizione dellaDurante una perquisizione delladei due, i militari hanno trovato oltre 60 chili di stupefacenti. Guidati dall'odore di erba, i carabinieri hanno scoperto un vano lavanderia utilizzato come magazzino. In ...

