Arisa | “Ho faticato tanto e rinunciato a tutto | si può essere ridicoli ma oggi sono felice”

Eurovision 2024: 'La noia' di Angelina Mango è disco d'oro: ... ma anche il continuo crescere dell'onda portata dalla cantante lucana, la prima donna a vincere il Festival dal 2014, quando ce la fece Arisa con ' Controvento '. Si conferma, a questo punto, il ...

Era la voce maschile della super - hit di Haiducii del 2004, il pugliese Vittorio Centrone a sopresa in gara a The Voice senior: Il ritorno di Mario Rosini: in gara a 'The voice senior' conquista i giudici e improvvisa un duetto con Arisa di Anna Puricella 17 Febbraio 2024

Lucrezia e Lorenzo, la FOTO parla chiaro: l'amore è sempre più grande. Nozze in arrivo: Basti pensare a Arisa e Vito Coppola o Massimiliano Rosolino e Natalia Titova . Ultimi in ordine di tempo, la ballerina Lucrezia Lando e il figlio di Rocco Siffredi Lorenzo Tano. Innamoratisi tra un ...