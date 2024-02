Ariedo Braida | “L’Inter può battere l’Atletico | le gira tutto bene Ma non vorrei portar male”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Conoscoe il suo presidente, è una società che ho seguito in passato, è una buona squadra, non una grande squadra,ce la può fare, in questo momento gli…ma non, da milanista!”. Lo ha dettoa Tutti convocati su Radio 24, parlando degli ottavi di Champions tra Inter e Atletico Madrid: “A parte gli scherzi,è fortissima, Inzaghi è riuscito a dare un’identità precisa, sembra giochi a memoria, tutti sanno quel che devono fare in qualsiasi momento. Sono giocatori di personalità, di talento, difendono e attaccano molto, al momento sicuramente una delle migliori squadre d’Europa.” SportFace.

