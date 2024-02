Ardea | botte all’anziana madre | arrestato figlio violento

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 febbraio 2024) I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere per un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Carabinieri ad, foto di repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La vittima, una donna 70enne, aveva denunciato ai Carabinieri una serie di comportamenti vessatori subiti dal, che convive con lei a seguito della separazione con la moglie. A seguito di un episodio di violenza è stata anche trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pomezia, da cui veniva dimessa con dieci giorni di prognosi. Per questo motivo, stante la gravità delle vicende e i gravi indizi di colpevolezza raccolti dai ...