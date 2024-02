Aquila Salta Simone Calori

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – La sconfitta di domenica scorsa con il Figline e soprattutto la prestazione assolutamente negativa è costata la panchina all'allenatore del Montevarchi. " Di comune accordo si è interrotto il rapporto con il tecnico", ha spiegato l'in un comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri. Il club aquilotto ha voluto ringraziare il trainer per "la correttezza, la professionalità e l'impegno profuso dimostrati ogni giorno nelle sua permanenza a Montevarchi. Auguriamo ale migliori fortune per il proseguo della carriera". Nelle prossime ore conosceremo anche il nome del nuovo allenatore. Oggi pomeriggio sarà annunciato il nome del nuovo allenatore.

