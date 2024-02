Apprensione finita per Santino e Gabriele | ritrovati sani e salvi in Puglia dopo la scomparsa

(Di martedì 20 febbraio 2024) Chieti - La vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti di Ripa Teatina si è conclusa con un lieto fine:Saraullo, 91 anni, eDi Muzio, 84 anni, sono statia San Severo, inessere scomparsi ieri sera. Fortunatamente, entrambi si trovano in buone condizioni di salute. Secondo quanto riportato, i due anziani erano partiti insieme in auto, ma il loro viaggio è stato interrotto da una foratura dello pneumatico. Nonostante l'incidente, sono statiin buone condizioni dalle autorità locali. Descritti come persone arzille e dinamiche da chi li conosce,avevano destato preoccupazione quando non erano rientrati a casa nel corso della serata. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, ...

Apprensione finita per Santino e Gabriele, amici scomparsi e ritrovati in Puglia: RIPA TEATINA. Sono stati ritrovati a San Severo, in Puglia, i due anziani scomparsi ieri sera da Ripa Teatina. Sono in buone condizioni di salute. Pare che siano stati fermati dalla foratora di uno ...

Marina, 'Dov'è finita la chiatta per la posa dei massi': "Lo stesso presidente Giani assicurò che, per i primi di Gennaio, sarebbe tornata a svolgere il lavoro - hanno concluso - ma la cosa non è successa, mentre sale l'apprensione che possano succeder nel ...

È finita l'èra di Amadeus. Ha rieducato il paese e sé stesso: Fatto sta che il giorno dopo sono triste come se Amadeus fosse morto e mi chiedo con apprensione se Gai Mattiolo chiuderà i battenti ora che Ama non metterà più le sue brutte giacche davanti a ...